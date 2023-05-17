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%50 من سكان الصومال بحاجة لإمدادات إغاثية عاجلة

عائلة صومالية نازحة تقيم في ملجأ مؤقت في مدينة بلدوين (أ ف ب)
18 مايو 2023 02:34

دينا محمود (مقديشو، لندن)

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بين الاضطرابات السياسية والأمنية وانعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف المتتالية، يتأرجح الصومال وسكانه البالغ عددهم 17 مليون نسمة على حافة كارثة إنسانية حقيقية، وذلك مع مواجهة البلاد موسماً جديداً من مواسم شُح الأمطار، هو الخامس من نوعه على التوالي.
وفي الوقت الذي حذر فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الصومال يمر حالياً بموجة الجفاف الأطول في تاريخه، تفيد تقديرات مستقلة، بأن الوضع الإنساني المتردي في أراضيه، يجعل ما يصل إلى 8.25 مليون من سكانه، أي ما يعادل 50% منهم، بحاجة ماسة للحصول على إمدادات إغاثية.
ويعني ذلك، بنظر خبراء غربيين في مجال الإغاثة، أن هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، بات على شفا مواجهة مجاعة فعلية، كانت منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة، على وشك إعلانها رسمياً أواخر العام الماضي، على وقع أزمة الجفاف الحالية، وهي الأسوأ منذ أربعة عقود على الأقل.
ويحذر الخبراء من أن المؤشرات الراهنة، تؤكد أن التحديات التي تكتنف الوضع الإنساني على الساحة الصومالية، خاصة ما يتعلق بأزمة الغذاء التي تواجه السكان هناك ستظل قائمة في المستقبل المنظور، حتى على الرغم من الجهود التي تبذلها الوكالات الإغاثية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال، لمد يد العون إلى مواطنيه.
وفي تصريحات نشرها موقع «كاثوليك ريجستر» الإلكتروني، شدد الخبراء على أن هذه الأزمة «دمرت حياة الصوماليين بشكل كامل، وخاصة من يعتمدون منهم على تربية الماشية»، ما أجبرهم على النزوح من ديارهم، والإقامة في مخيمات، أو مراكز إيواء مؤقتة. وتشير المنظمات الإنسانية الدولية، إلى أن عدد النازحين جراء موجة الجفاف الحالية، والتي تؤثر على ما يقارب 90% من الصوماليين، بلغ خلال العام الماضي وحده، أكثر من 1.1 مليون شخص، 82% منهم من النساء والأطفال.
وتُعزى تلك الموجة، إلى تبعات ظاهرة التغير المناخي، التي أدت إلى أن تشح الأمطار التي تسقط على الصومال، على مدار السنوات القليلة الماضية، بما قاد إلى أن تتجاوز حدة الموجة الحالية، مستوى نظيرتيْها، اللتين اجتاحتا هذا البلد منذ 2010، واشتدت وطأتهما اعتباراً من عام 2020.

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