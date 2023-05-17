ضبط 12 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

قبضت وحدات الجيش الجزائري خلال أسبوع على 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بالجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس: إنه «تم تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفها بمدينتي بومرداس وبسكرة».

وفي سياق آخر، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1061 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن «وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام أوقفت 949 مهرباً، وصودر منهم 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب».

وأضافت أن «وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت بالسواحل الجزائرية 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 20 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط».