الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضبط 12 إرهابياً في الجزائر

ضبط 12 إرهابياً في الجزائر
18 مايو 2023 02:34

الجزائر (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزراء الخارجية يجتمعون في جدة تحضيراً للقمة العربية
الجزائر: مقتل ضابط في اشتباك مع إرهابيين

قبضت وحدات الجيش الجزائري خلال أسبوع على 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بالجزائر.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس: إنه «تم تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفها بمدينتي بومرداس وبسكرة».
وفي سياق آخر، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1061 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن «وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام أوقفت 949 مهرباً، وصودر منهم 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب».
وأضافت أن «وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت بالسواحل الجزائرية 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 20 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط».

الجيش الجزائري
الجزائر
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©