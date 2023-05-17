«تريندز»: قمة السعودية تفعل مؤسسات النظام العربي

أبوظبي (الاتحاد)

عشية القمة العربية الـ 32 التي ستعقد في المملكة العربية السعودية، أصدر مركز «تزيندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «قمة الرياض وإحياء النظام العربي»، تناولت بالعرض والتحليل أهم معالم مسيرة التفاعُلات وجهود التنسيق بين الدول العربية، ودور هذه التفاعُلات في حالة الأزمة السورية حتى صدور القرار بعودتها إلى الجامعة في 7 مايو وشغل مقعدها فيها بعد 13 عامًا من الغياب.

وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة تعدُّ قمة «الوفاق العربي» أو قمة إحياء مؤسسات النظام العربي، إذ تنعقد هذه القمة بعد سلسلة متصلة من التفاعلات المُكثفة التي قادتها مجموعة من الدول العربية لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وجرت على مستويات ثنائية وثلاثية وجماعية. وأشارت الدراسة إلى أن القمة تنعقد في مناخ من تهدئة الخلافات والصراعات القائمة وبيئة من الوفاق والرغبة في المصالحة.

وتوقفت الدراسة عند عدد من التحديات التي تواجه المسيرة العربية ومن أبرزها استمرار الصراعات والحروب الداخلية في عدد من الدول العربية، وأهمية إطلاق مبادرات عربية بشأنها. ومنها، الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، والشغور الرئاسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة في لبنان، والاقتتال العسكري في السودان.

وأوضحت الدراسة أن هناك قوى خارجية لا تنظر إلى حالة الوفاق العربي بعين الرضا ولا ترى أنها تخدم مصالحها.

وذكرت أن حالة الوفاق الراهنة لا تقوم على أسس إيديولوجية أو فكرية، بل تستند إلى تقدير واقعي للسياق الدولي والمخاطر والتحديات المُرتبطة به والمصالح الوطنية لكل دولة.

ودعت الدراسة إلى أن يكون أحد مخرجات القمة العربية هو الإجراءات الكفيلة بتنشيط الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربية المشترك، وإعادة النظر في التقارير المتعددة المتعلقة بتفعيل العمل العربي المشترك وإصلاح نظام الجامعة.

وأكدت الدراسة أن المنطقة والعالم إزاء لحظة مهمة في تاريخ العلاقات العربية - العربية والعمل العربي المشترك، تتسم بالواقعية وإدراك الرابطة بين المصالح الوطنية لكل دولة، والعمل العربي المشترك.