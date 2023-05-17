ارتفاع عدد قتلى "مذبحة شاكاهولا" في كينيا

ارتفع عدد ضحايا «مذبحة شاكاهولا» في غابة في جنوب شرق كينيا، حيث معقل جماعة دينية، ليصبح 226 اليوم الأربعاء مع العثور على 15 جثة إضافية، بحسب السلطات.

ودعا بول ماكينزي نثينغي زعيم طائفة «غود نيوز» أتباعه للامتناع عن الأكل «للقاء يسوع» عليه السلام.

تعتقد الشرطة أنّ معظم الجثث، التي عثر عليها بالقرب من مدينة «ماليندي» الساحلية، تعود لأتباع جماعة نثينغي الذي كان سائق سيارة أجرة في السابق ونصّب نفسه «قسّاً» لكنيسة «غود نيوز» التي أسّسها.

وقالت رودا أونيانشا محافِظة المنطقة «استخرجت 15 جثة وعثر على واحدة في الغابة».

وبحسب أونياشا، عثرت فرق الإنقاذ على شخص واحد على قيد الحياة.

وتم حتى الآن تشريح 112 جثة، ويبدو من عمليات التشريح أن معظم الضحايا ماتوا جوعا، بينما تعرض بعض الضحايا ومنهم أطفال، للخنق أو الضرب أو الاختناق.

كذلك، كشفت عمليات التشريح عن وجود «أعضاء مفقودة في بعض الجثث»، وفقاً لمديرية المباحث الجنائية التي أشارت إلى «تجارة منسّقة بشكل جيّد للأعضاء البشرية تشارك فيها عدّة جهات فاعلة».

مع ذلك، حثّ وزير الداخلية كيثوري كينديكي على توخّي الحذر بشأن هذه المسألة، مؤكداً أنّها «نظرية نحقّق فيها».

والسبت، أعلنت أونيانشا أن 26 شخصاً أوقفوا حتى الآن من بينهم بول نثينغي ماكينزي و«عصابة من الأتباع» مكلفة التحقق من عدم تناول أي من الصائمين الطعام أو هروبهم من الغابة.