سوريا تتعهد بتسهيلات لإعادة فتح سفارتي الرياض ودمشق

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن سوريا ستتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض ودمشق.

وقال المقداد، في تصريحات على هامش مشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في جدة، إن «المملكة بذلت جهداً هائلاً؛ لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية».

وأضاف أن «قراراً صدر من قيادتي البلدين بالتقدم بالعلاقات، وسنتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح السفارتين بالرياض ودمشق، وفق قناة»الإخبارية" السعودية.

كان المقداد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم المشاركة في القمة العربية التي ستُعقد في السعودية، وستكون تلك هى المشاركة الأولى له منذ عام 2010.

وتستضيف المملكة في مدينة جدة، بعد غدٍ الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وذلك بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.