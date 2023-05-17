بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن تحاسب الولايات المتحدة منفذي هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا أوقع قتلى، مضيفاً أن القافلة كانت تقوم بمهمة في إطار جهود استجابة لفيضانات. وقال بلينكن في بيان «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم. سنواصل العمل عن كثب مع نظرائنا في أجهزة تطبيق القانون النيجيرية لإحضار المسؤولين عن ذلك أمام العدالة». وأضاف مؤكداً تقارير الشرطة النيجيرية أن الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص «على الأقل». والقافلة المؤلفة من مركبتين كانت تقل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأميركية وأربعة من عناصر الشرطة. وقال بلينكن، إن القافلة كانت في طريقها للتحضير لتفقد مشروع استجابة للفيضانات بتمويل أميركي. وأضاف «لا نعلم بعد دوافع الهجوم، لكن ليس لدينا مؤشرات حتى الآن على أنه استهدف» السفارة بالتحديد.