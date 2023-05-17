الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع الدول المرشحة لعضويته

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إلى تعاون أوثق في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والدول التي تأمل في الانضمام إلى التكتل.

وقالت فون دير لاين، في قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك عاصمة إيسلندا، إن العام الماضي، الذي شهد الأزمة الأوكرانية، كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة للكثير من الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها أوكرانيا ومولودوفا وجورجيا ودول غرب البلقان.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي "أرى مجالاً حتى لتعاون وشراكة أوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وكل دولة مرشحة حتى تستمر كتابة قصة الديمقراطية الأوروبية في أوكرانيا وفي أماكن أخرى في قارتنا".

وحصلت أوكرانيا على وضع دولة مرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ الصيف الماضي.