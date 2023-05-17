تقديرات لاحتياجات السودانيين الإنسانية بمليارات الدولارات

قدّرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بحوالى 3,03 مليار دولار أميركي حجم المساعدات الطارئة الضرورية للسودان واللاجئين الذي فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع التصعيد العسكري قبل أكثر من شهر.

وقال راميش راجاسينغهام، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف للصحفيين «يحتاج اليوم 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، لمساعدات إنسانية وللحماية»، موضحاً أن هذا العدد «هو أكبر عدد» من المحتاجين لمساعدات إنسانية تسجّله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق.

وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2,56 مليار دولار أميركي لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية، في مقابل 1,75 مليار دولار وفق تقديرات نهاية العام الماضي.

وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر داخل البلاد، بحسب راجاسينغهام.

وتصاعدت أعمدة الدخان في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، من جراء الاشتباكات.

وقُتل نحو ألف شخص معظمهم في الخرطوم ومحيطها وفي ولاية غرب دارفور، بحسب مصادر طبية.

وأُصيب أكثر من خمسة آلاف شخص بجروح، فيما لا يزال الملايين عالقين في منازلهم وعاجزين عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، وفق راجاسينغهام.

وأشارت الوكالة الأممية، في الوقت ذاته، إلى حاجتها إلى مبلغ 470,4 مليون دولار إضافية لمساعدة الأشخاص الذين فروا من البلاد، مضيفة بأنها تستعد حالياً لتأمين احتياجات ما يصل إلى 1,1 مليون شخص يتوقع أن يفرّوا من السودان خلال العام الحالي وحده.

وقال رؤوف مازو مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات لصحافيين «حتى الآن، أدت الأزمة، التي بدأت قبل شهر فحسب، إلى تدفق هائل إلى بلدان مجاورة لنحو 220 ألف لاجئ يبحثون عن السلامة في تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا».

إضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 700 ألف شخص داخل السودان.