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اتهام مالك تويتر بمعاداة السامية بعد تغريدات

إيلون ماسك
17 مايو 2023 22:26

تعرض إيلون ماسك، مالك منصة تويتر للتدزينات القصيرة لاتهامات بمعاداة السامية بعد مهاجمة جورج سورس الممول والناجي من الهولوكوست على تويتر وخلال مقابلة مع قناة«سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية المعنية بالأخبار الاقتصادية.
وكتب ماسك، على تويتر، أن سوروس يكره الإنسانية ويريد القضاء على الحضارة.
وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية التصريحات بوصفها تحمل «نبرة معادية للسامية»، وقالت إنها «تسببت على الفور في طوفان من نظريات المؤامرة المعادية للسامية» على تويتر.
ورداً على سؤال بشأن التصريحات في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» مساء أمس الثلاثاء، قال ماسك إنه ليس معادياً للسامية. وأضاف «إنني مؤيد للسامية» وكرر ماسك أيضا آراءه عن سوروس، وقال «أعتقد أن هذا صحيح. هذا رأيي».
وفي إشارة إلى حرية التعبير، أضاف رجل الأعمال «يمكنني أن أقول ما أريد».
ويعد سوروس هدفاً مفضلاً لليمين السياسي الأميركي. ويقدم سوروس، البالغ من العمر 92 عاماً، دعماً غزيراً للقضايا السياسية اليسارية في الولايات المتحدة، وساعد في تمويل الحملات الانتخابية لليسار في عدد من المدن الأميركية.
وقال جوناثان جرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية، إن الهجمات المتكررة على سوروس تؤجج نظريات المؤامرة المعادية للسامية.
وكتب جرينبلات على تويتر أن «اليمين، الذي يستخدم عبارات معادية للسامية، يعتبر سوروس مصدر مشاكل العالم».

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المصدر: وكالات
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