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وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان الوضع في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يستقبل وزير الخارجية السوري
17 مايو 2023 21:13

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوضع في سوريا والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزيرين التقيا في جدة على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتلك المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.
ويحضر الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ عام 2010، القمة العربية التي تعقد في السعودية يوم الجمعة.

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المصدر: د ب أ
فيصل بن فرحان
فيصل المقداد
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