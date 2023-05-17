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أوكرانيا تكشف جانباً من مباحثاتها مع المبعوث الصيني

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يلتقي المبعوث الصيني لي هوي في كييف
17 مايو 2023 20:49

كشفت وزارة الخارجية الأوكرانية جانباً من المباحثات التي أجرتها مع الموفد الصيني، اليوم الأربعاء.
وشدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف على ضرورة «احترام وحدة أراضي» أوكرانيا، مشيداً بدور الصين «المهم» في جهود إنهاء الأزمة الحالية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كوليبا شرح «بالتفصيل إلى الممثل الصيني الخاص مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».
وصل المبعوث الصيني إلى كييف، أمس الثلاثاء، لإجراء محادثات تستمر يومين في إطار جولة أوروبية لعرض خطة بكين لتسوية الأزمة.
وسعى الزعيم الصيني شي جيبينغ إلى جعل بكين وسيطاً محايداً، وزار موسكو في مارس الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أجرى، بعد ذلك، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وشدد كوليبا، خلال الاجتماع مع لي، على أن أوكرانيا «لا تقبل أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراضٍ».
وأشاد «بأهمية» الوساطة الصينية بما يشمل مبادرة البحر الأسود التي سمحت باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، والسلامة النووية.
واتفق الطرفان كذلك على «تعزيز الحوار بشأن القضايا الرئيسية».
وسيزور لي، الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية الأزمة في أوكرانيا والسفير الصيني السابق لدى موسكو، روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا ضمن جولته الأوروبية.

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المصدر: وكالات
ديمترو كوليبا
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مبعوث صيني
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