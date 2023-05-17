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أوكرانيا ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب

ميناء تصدير الحبوب في مدينة أوديسا الأوكرانية
17 مايو 2023 20:29

أعلن مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء على موقع فيسبوك «نرحب باستمرار المبادرة، لكن نؤكد على أنها يجب أن تعمل بكفاءة».
وأضاف «نأمل أن يبذل شركاؤنا كل جهودهم لضمان أن يبدأ اتفاق الحبوب في العمل بصورة كاملة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي». وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق، الذي وقع أول مرة في يوليو من العام الماضي للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا، التي هي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.
ومنذ التوقيع عليه، مدد الاتفاق مرتين.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين.
وتنتظر حوالي 70 سفينة، حاليا، في المياه التركية للخضوع للتفتيش بموجب الاتفاق.

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المصدر: وكالات
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