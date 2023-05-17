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الأمم المتحدة: الفترة بين 2023 و2027 الأكثر دفئاً على الإطلاق

الأمم المتحدة: الفترة بين 2023 و2027 الأكثر دفئاً على الإطلاق
17 مايو 2023 20:01


حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء، من أن الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارّة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك لغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

كذلك، نبّهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبًا الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس حول المناخ.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "ثمة احتمال بنسبة 98% أن تكون واحدة على الأقلّ من السنوات الخمس المقبلة، وفترة الخمس سنوات بأكملها، هي الأكثر دفئاً على الإطلاق".

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أما احتمال أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بـ1,5 درجة مئوية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية خلال واحدة على الأقلّ من السنوات الخمس المقبلة، فنسبته 66% بحسب المنظمة.

وينص اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015 على عمل البلدان الموقعة على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين كحد أقصى مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وبـ1,5 درجة مئوية إذا أمكن.

المصدر: آ ف ب
الأمم المتحدة
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