تركيا تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على اعتقال صحفيين

استدعت أنقرة السفير الألماني لديها بعد عمليات تفتيش في منزلَي صحافيَين تركيَين في فرانكفورت وتوقيفهما، على ما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء في بيان.

وقالت الوزارة إن "الاعتقال غير المبرر لممثلَين عن مكتب فرانكفورت لصحيفة ديلي صباح هو عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية".

في المقابل، نفى مدّعي عام ألماني محلي أن يكون الصحافيان موقوفَين، لكنه أكّد توجيه تهمة "النشر الخطير لبيانات شخصية" إليهما.

وأشار المدّعي العام إلى "عمليات تفتيش للمنازل" قيد التنفيذ.

وصفت وزارة الخارجية التركية توقيف الصحافيين بأنه "عمل متعمّد" يأتي بعد أيام على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية.

وجاء في بيان الوزارة أن "تصرّف ألمانيا، التي ترمي إلى تعليم حرية الصحافة والتعبير للعالم بأسره، ضد الصحافة الحرة يكشف ازدواجية معاييرها".