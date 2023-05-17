مبعوث صيني في كييف للبحث في «تسوية سياسية»

يبحث المبعوث الصيني لي هوي الأربعاء في كييف في «تسوية سياسية» للحرب في اوكرانيا، خلال زيارة ينتظرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف رؤية الصين تستخدم نفوذها على روسيا، في خضم تلقيه وعود جديدة بأسلحة غربية.

وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «من المحتمل حدوث لقاء بعد الظهر» بين الرئيس الأوكراني ولي هوي.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين زيلينسكي الذي يحث بكين على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤول صيني كبير، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022.

وأكدت بكين أن الممثل الخاص للشؤون الأوراسية والسفير الصيني السابق لدى موسكو لي هوي سيناقش «التسوية السياسية» للنزاع الأوكراني خلال جولة أوروبية تشمل بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.