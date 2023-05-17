الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دراسة تحذر من موجات حر قاتلة في آسيا

تعبيرية
17 مايو 2023 18:53

أفادت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن التغير المناخي زاد بثلاثين مرة احتمالية حدوث موجات حر قاتلة مثل تلك التي شهدتها بنغلادش والهند ولاوس وتايلاند الشهر الماضي.
سُجل في أجزاء من الهند الشهر الماضي ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى أعلى من 44 درجة مئوية في منتصف ابريل، مع تسجيل 11 وفاة على الأقل في مومباي تعزى إلى ضربات الشمس في يوم واحد.
كما سجلت دكا في بنغلادش اليوم الأكثر حرا منذ نحو 60 عاما.
وبحسب الدراسة التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، فإن مدينة تاك في تايلاند سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45,4 درجة، بينما سجلت مقاطعة ساينيبولي في لاوس 42,9 درجة مئوية وهو رقم قياسي وطني.
وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة في تايلاند، ولكن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة بإدخال الكثيرين إلى المستشفيات وكانت الفئات الفقيرة والضعيفة الأكثر تضررا.
واطلعت الدراسة التي أجرها علماء مناخ دوليون على متوسط درجات الحرارة القصوى والحد الأقصى لمؤشر الحرارة الذي يتضمن الرطوبة.
وأكدت الدراسة، أن «في كلا المنطقتين، وجد الباحثون أن التغير المناخي جعل احتمالية حدوث موجة الحر الرطبة أكثر بثلاثين مرة، مع درجات حرارة أعلى بمقدار درجتين مئويتين مما كانت ستكون عليه دون التغير المناخي».
وأضافت أنه «حتى يتم وقف انبعاثات الغاز الحراري، ستستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع وستصبح أحداث مثل هذه أكثر تواترا وشدة».

أخبار ذات صلة
الهند تستعد لمواجهة عواصف وموجات حر
وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي على الصحة
المصدر: وكالات
كأس آسيا
التغير المناخي والبيئة
التغير المناخي
موجة حر
موجة حرارة
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©