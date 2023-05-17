دراسة تحذر من موجات حر قاتلة في آسيا

أفادت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن التغير المناخي زاد بثلاثين مرة احتمالية حدوث موجات حر قاتلة مثل تلك التي شهدتها بنغلادش والهند ولاوس وتايلاند الشهر الماضي.

سُجل في أجزاء من الهند الشهر الماضي ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى أعلى من 44 درجة مئوية في منتصف ابريل، مع تسجيل 11 وفاة على الأقل في مومباي تعزى إلى ضربات الشمس في يوم واحد.

كما سجلت دكا في بنغلادش اليوم الأكثر حرا منذ نحو 60 عاما.

وبحسب الدراسة التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، فإن مدينة تاك في تايلاند سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45,4 درجة، بينما سجلت مقاطعة ساينيبولي في لاوس 42,9 درجة مئوية وهو رقم قياسي وطني.

وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة في تايلاند، ولكن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة بإدخال الكثيرين إلى المستشفيات وكانت الفئات الفقيرة والضعيفة الأكثر تضررا.

واطلعت الدراسة التي أجرها علماء مناخ دوليون على متوسط درجات الحرارة القصوى والحد الأقصى لمؤشر الحرارة الذي يتضمن الرطوبة.

وأكدت الدراسة، أن «في كلا المنطقتين، وجد الباحثون أن التغير المناخي جعل احتمالية حدوث موجة الحر الرطبة أكثر بثلاثين مرة، مع درجات حرارة أعلى بمقدار درجتين مئويتين مما كانت ستكون عليه دون التغير المناخي».

وأضافت أنه «حتى يتم وقف انبعاثات الغاز الحراري، ستستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع وستصبح أحداث مثل هذه أكثر تواترا وشدة».