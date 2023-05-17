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تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسيود

مراقب من الأمم المتحدة يفتش القمح القادم من أوكرانيا في سفينة شحن (أرشيفية)
17 مايو 2023 18:46

أعلنت روسيا وتركيا، اليوم الأربعاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يوم من انتهاء الاتفاق "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين".
وأعرب الرئيس التركي عن شكره لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لدورهم في تمديد الاتفاقية.
بدورها، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين في اتصال بالفيديو "تمديد اتفاق الحبوب هو لمدة شهرين. لذا، هناك فرصة للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي بالأفعال لا بالأقوال. (الهدف) قبل كل شيء، مساعدة الدول ذات الاحتياج".
وأضافت "تقييمنا الأساسي لاتفاقات إسطنبول، التي اختتمت في 22 يوليو 2022، لم يتغير ويجب تصحيح التشوهات التي شابت تنفيذها في أقرب وقت ممكن"."
"مبادرة حبوب البحر الأسود"، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي ساهمت فيها الأزمة الأوكرانية. وسبق أن مددت هذه الاتفاقية مرتين.

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