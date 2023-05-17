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بريطانيا تدلي ببيان حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

طائرة أف-16
17 مايو 2023 17:50

أدلى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، بتصلايحات بشأن تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال في العاصمة الألمانية برلين، قال الوزير البريطاني "لا نملك أف-16 ولن نسلّم (طائرات) تايفون ولكننا طبعاً قادرون على المساهمة في التدريب والدعم".
كانت بريطانيا اقترحت، أمس الثلاثاء، إنشاء "تحالفا دوليا" لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ذات تكنولوجيا غربية عالية.
وبخصوص مساهمة الولايتت المتحدة في هذا التحالف، أعلن والاس أنه يعود إلى "البيت الأبيض" اتخاذ قرار بشأن تسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف.
وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، إلى أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "اف-16"، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في إيسلندا، على "العمل معاً من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (...) بدءاً بالتدريب ووصولاً إلى تسليم مقاتلات أف-16".
وطلبت أوكرانيا مرارا من الدول الداعمة لها تزويدها بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى.

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المصدر: وكالات
طائرة مقاتلة
أوكرانيا
طائرات عسكرية
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