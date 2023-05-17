وزراء الخارجية يجتمعون في جدة تحضيراً للقمة العربية
من اجتماع وزراء الخارجية العرب
17 مايو 2023 17:54
انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة السعودية تحضيرا للقمة العربية، التي ستنعقد بعد غد الجمعة. وفي مستهل الاجتماع، قال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف إن العالم يشهد تحولات تتطلب موقفا عربيا لمواكبتها ونرحب بعودة سوريا إلى صفوف الجامعة العربية وندعو إلى مضاعفة الجهود العربية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية ونسعى لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. من جهته، شكر وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، في أعقاب تسلمه رئاسة المجلس الجزائر على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة ورحب بمشاركة الوفد السوري في الاجتماع الوزاري العربي. وأكد فرحان على ضرورة وجود موقف عربي لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم، مضيفا: منطقتنا العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا. وأكد أن المملكة العربية السعودية تجدد تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار دولنا وحشد الجهود والمضي قدما في مسار التنمية والازدهار.