تفاصيل الخطة الأفريقية للسلام في أوكرانيا

صرح مسؤول جنوب أفريقي اليوم الأربعاء، بأن قادة ست دول أفريقية يسعون للتوسط في وقف لإطلاق النار في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث يعتزمون لقاء رئيسي الدولتين أوائل الشهر المقبل، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقال زين دانجور مدير عام وزارة العلاقات الدولية والتعاون، للنواب في اجتماع عبر الإنترنت، إنه جار الانتهاء من تفاصيل الرحلة وهناك خطط لزيارة موسكو وكييف في أوائل يونيو.

وأضاف دانجور "سوف يتنقل قادة الدول الستة بين العاصمتين للمشاركة في تسهيل محادثات السلام حتى يتوصلون على الأقل إلى وقف لإطلاق النار".

ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة بريكس في مطلع يونيو، فيما تستعد لاستضافة قمة لقادة التكتل الاقتصادي المؤلف من خمس دول في أغسطس.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اجتماع يونيو.

وقال دانجور إن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور سوف تلتقي نظيرها الأوكراني في البرتغال في الأيام المقبلة لمناقشة المبادرة الأفريقية.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا قوله في كيب تاون، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء السنغافوري الزائر، لي هسين لونج، أمس الثلاثاء إن وفدا من رؤساء الدول الأفريقية يعتزم السفر إلى موسكو وكييف، العاصمة الأوكرانية، لتقديم الخطة في أقرب وقت ممكن. وستكون زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا، جميعا، جزءا من جهود الوساطة.