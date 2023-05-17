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شولتس يعلن اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين يورو لمجلس أوروبا

شولتس يعلن اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين يورو لمجلس أوروبا
17 مايو 2023 16:43

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزام بلاده زيادة الدعم المالي لمجلس أوروبا. وخلال مشاركته في قمة مجلس أوروبا في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أعلن السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء، عن تقديم 10 ملايين يورو للمجلس، بالإضافة إلى الإسهام الإلزامي الذي تقدمه بلاده.

وقال شولتس: «سنعزز مجلس أوروبا بوصفه حارساً لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، بالشكل الذي يجعله قادراً على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية على نحو فعال».

ونوه شولتس إلى أن المجلس في حاجة إلى الدعم أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي أو حماية البيئة. وبحسب بيانات حكومية، تبلغ ميزانية مجلس أوروبا للعام الحالي 479 مليون يورو تساهم ألمانيا فيها بنحو 44 مليون يورو.

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وكان مجلس أوروبا تأسس في عام 1949 بغرض حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.

ويعتبر كياناً منفصلاً عن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن عدد أعضائه يزيد بشكل ملحوظ على عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي، إذ إنه يضم كل الدول الأوروبية تقريباً.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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