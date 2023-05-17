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سوناك يتجه للإعلان عن تعاون دفاعي خلال محادثات مجموعة السبع

سوناك يتجه للإعلان عن تعاون دفاعي خلال محادثات مجموعة السبع
17 مايو 2023 13:55

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى اليابان للكشف عن تعاون دفاعي وتكنولوجي جديد قبل السعي للدفع من أجل حشد الدعم لأوكرانيا خلال محادثات مع قادة العالم.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي.ايه. ميديا بأن رئيس الوزراء سوف ينضم إلى حلفاء من بينهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماركون، فيما تجتمع مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما. ويستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا القمة في المدينة التي شهدت انفجار قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

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ومن المقرر أن يزور سوناك طوكيو أولاً، حيث سيعلن عن تعاون تكنولوجي ودفاعي جديد مع اليابان وإقامة حفل استقبال لقادة الأعمال لحشد الاستثمارات للمملكة المتحدة.

ثم سيتوجه إلى هيروشيما ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني يزور المدينة. وخلال أول قمة لمجموعة السبع يحضرها، سوف يسعى سوناك للتركيز على الأمن الاقتصادي والدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصدر: د ب أ
ريشي سوناك
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