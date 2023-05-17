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أستراليا تلغي قمة رباعية بعد تأجيل بايدن لزيارته

بايدن
17 مايو 2023 12:24

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأربعاء إلغاء قمة رباعية كانت مقررة في سيدني الأسبوع المقبل نظرا لعدم مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن فيها بعدما أرجأ زيارته بسبب مفاوضات حول رفع سقف الدين الأميركي في واشنطن.

وأشار ألبانيزي إلى أن قادة أستراليا والولايات المتحدة والهند واليابان سيلتقون بدلاً من ذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في اليابان بداية الأسبوع المقبل.
وألغى بايدن زيارة إلى سيدني، ثاني محطة في جولة آسيوية كان من المقرر أن تشمل أيضا زيارة بابوا غينيا الجديدة.

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وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي "اجتماع زعماء المجموعة الرباعية لن يعقد في سيدني الأسبوع المقبل. ومع هذا، سنعقد المباحثات في اليابان".
وأوضح ألبانيزي في مقابلة مع إذاعة محلية أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لسيدني ستمضي كما هو مخطط لها الأسبوع المقبل.
وأضاف أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ألغى زيارته بعدما أعلن بايدن إلغاء الزيارة.

المصدر: وكالات
أستراليا
بايدن
قمة
سيدني
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