الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يلغي زيارتين وسط أزمة الديون

بايدن
17 مايو 2023 07:36

ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارتيه إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه قال إنه سيحضر قمة مجموعة السبع في اليابان، حيث أعرب عن ثقته يوم الثلاثاء في إحراز بعض التقدم بشأن أزمة الديون الأميركية بعد محادثات.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أكد الرئيس أنه بينما لا يزال هناك المزيد من العمل على مجموعة من القضايا الصعبة، هو متفائل بأن هناك مسارا يقود إلى اتفاق ميزانية مسؤول من الحزبين إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أن أيا من الجانبين لن يحصل على كل ما يريد".

والتقى بايدن وزعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي في المكتب البيضاوي الثلاثاء. ووصف شومر الاجتماع بأنه "جيد ومثمر" في مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض.

أخبار ذات صلة
بايدن يدلي بتصريح بشأن لقاء شي
بايدن واثق من التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين

وقال مكارثي إن التوصل إلى اتفاق أمر محتمل، لكنه شدد على أن الديموقراطيين والجمهوريين لا يزالون متباعدين. وفيما يتعلق بتغيير خطط السفر، قال بايدن إنه سيكون على الهاتف مع قادة الكونجرس خلال رحلته إلى اليابان وسيلتقي بهم عندما يعود إلى واشنطن. ومن المقرر أن تبدأ قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في اليابان في 19 مايو.

وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديونها في وقت مبكر ربما في أول يونيو. وقال بايدن إنه يريد زيارة بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادي بعد القمة ثم السفر إلى أستراليا لحضور اجتماع لما يسمى بالتحالف الرباعي (كواد).

 

المصدر: وكالات
أستراليا
جو بايدن
الديون
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©