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المستشار الألماني يدعو إلى استمرار الاتصال بروسيا

المستشار الألماني يحضر قمة لمجلس أوروبا في ريكيافيك
17 مايو 2023 01:09

 دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء إلى استمرار الاتصال بروسيا وبيلاروسيا بغض النظر عن الحكومة الموجودة في البلدين.
وقال شولتس، خلال قمة لمجلس أوروبا في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، إن الأزمة في أوكرانيا ستنتهي في مرحلة ما.
وأضاف "هناك شيء واحد مؤكد ويتمثل فى أنها لن تنتهي بانتصار".
وأوضح أن أوكرانيا ستتلقى الدعم إلى أن يتحقق السلام العادل.
وتابع أنه حتى ذلك الحين فإنه يتعين أن نبقي على الجسور قائمة أمام ممثلي روسيا وكذلك بيلاروسيا أخرى وأنه "بهذه الطريقة، نبقى منفتحين على منظور مستقبل ديمقراطي وسلمي في كلا الدولتين بغض النظر عن ما يبدو عليه احتمال حدوث ذلك بالنسبة لنا في الوقت الراهن".

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