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زعيم الجمهوريين وبايدن يدليان بتصريحات بشأن أزمة الدين العام

بايدن يلتقي زعماء الكونجرس في البيت الأبيض
17 مايو 2023 00:53

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي، الثلاثاء، بتصريحات متباينة بشأن أزمة الدين العام.
وقال ماكارثي إن المفاوضات الرامية إلى رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد لا تزال تتطلب كثيراً من العمل، خصوصاً وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقاً.
وأضاف رئيس مجلس النواب، في تصريح للصحافيين إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع الرئيس بايدن وقادة الكونجرس «لدينا الكثير من العمل للقيام به في فترة زمنية قصيرة».
بدوره، أبدى بايدن «تفاؤله» بعد محادثات مع قادة الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول أوائل يونيو المقبل، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وأضافت، في ثاني رسالة للكونجرس في غضون أسبوعين، أن سقف الدين قد يصبح ملزما بحلول الأول من يونيو.
وحذّر العديد من الخبراء من خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على الاقتصاد العالمي.

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المصدر: وكالات
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