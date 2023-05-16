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روسيا ترد على إعلان أوكرانيا إسقاط صواريخ فرط صوتية

لحظة اعتراض صاروخ في سماء العاصمة كييف
17 مايو 2023 00:05

نفت موسكو، اليوم الثلاثاء، ما أعلنته كييف عن إسقاط دفاعاتها الجوية ستة صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال" خلال هجوم ليلة الاثنين الثلاثاء.
وقال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي لوكالة "ريا نوفوستي" إن "روسيا لم تطلق هذا العدد من صواريخ كينجال الذي تقول (أوكرانيا) إنها أسقطته".
وأضاف "عدد هذه "الاعتراضات الأوكرانية" يزيد بثلاث مرات عما أطلقناه".
كانت أوكرانيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت ستة صواريخ "كينجال"، وهو سلاح أساسي لروسيا عزّز قدرات ضرباتها بعيدة المدى.
وجاء في تغريدة لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة وجّهها إلى مجلس أوروبا في مؤتمر عبر الفيديو، إنه تم اعتراض "مئة بالمئة" من الصواريخ الروسية التي أطلقت على الأراضي الأوكرانية بين الاثنين والثلاثاء.
وصواريخ "كينجال" هي نوع من الأسلحة التي تصفها روسيا بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.
كانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" في مطلع مايو الجاري بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأميركي "باتريوت" الذي سلم إلى كييف في أبريل الماضي.

 

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المصدر: آ ف ب
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