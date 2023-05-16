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فعالية في الأمم المتحدة تبرز دور الإمارات الإنساني خلال «كوفيد- 19»

أرشيفية
17 مايو 2023 00:45

جنيف (وام)

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نظّمت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعالية على هامش استعراض التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات لحقوق الإنسان في إطار مشاركتها في الدورة الـ43 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل تناول فيها المتحدثون ما يتعلق بالاستجابة الصحية لجائحة «كوفيد 19» والدور الإنساني لدولة الإمارات وطنياً وإقليمياً ودولياً.
واستعرض وفد دولة الإمارات جهود الاستجابة الوطنية لـ«كوفيد-19» كنموذج متفرد وقصة نجاح ملهمة على مستوى العالم، والتي تبرز استعداد دولة الإمارات من خلال رؤية قيادتها الحكيمة وبنيتها التحتية والتكنولوجية، وتكاتف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية، والتخطيط والنهج الاستباقي، والمرونة المؤسسية للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، في دعم الجهود التي بذلت لاحتواء الجائحة.
وعكست مداخلات المتحدثين ما يتعلق بخبرة دولة الإمارات المتراكمة في إدارة الأزمات، والجاهزية المستدامة لمواجهة التحديات كافة عبر دعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف القطاعات بالاعتماد على البنية التحتية المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية ومن أبرزها تطبيق الحصن كمنصة رقمية رسمية لاختبارات كوفيد- 19 والذي حصل على جوائز عالمية تقديرا لكفاءته المتميزة.
وتناولت الفعالية المساهمات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات للدول التي كانت في أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساعدة في مكافحة جائحة «كوفيد 19»، كونها شكلت تحديا صحياً عالمياً غير مسبوق ومثلت علامة فارقة محليا وعالميا، حيث كانت دولة الإمارات في مقدمة جهود العمل الإنساني واكتسبت سمعة عالمية ومكانة دولية متميزة في حقل العمل الخيري والإنساني المؤسسي.
كما تناولت الفعالية إطلاق دولة الإمارات «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي للجائحة وتجسيد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الدولة والمبادرة الإنسانية لرعاية أسر المتوفين بسبب الفيروس من جميع الجنسيات في الدولة بالإضافة إلى المساعدات الطبية والأجهزة التنفسية وأجهزة الفحص وإنشاء مستشفيات ميدانية في عدة دول.

كوفيد 19
كورونا
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جنيف
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