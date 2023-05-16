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تونس.. أحكام بالإعدام والسجن لإرهابيين

تونس.. أحكام بالإعدام والسجن لإرهابيين
17 مايو 2023 00:45

تونس (الاتحاد)

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قضت محكمة تونسية بإعدام وسجن بحق متهمين على خلفية تفجيرين إرهابيين وقعا سنة 2019.
وقضت هيئة الدائرة الجنائية، بالإعدام شنقاً مع السجن 10 سنوات بحق 3 متهمين بقضية تفجير شارع «شارل ديغول»، وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية.
وبخصوص قضية تفجير ثكنة الشرطة في منطقة «القرجاني»، قضت المحكمة بالإعدام شنقاً مع السجن 10 سنوات بحق متهمين اثنين، في حين قررت سجن 5 متهمين آخرين لفترات تراوحت بين المؤبد و5 سنوات.
واستهدف تفجيران انتحاريان في يونيو قوات الأمن بالعاصمة التونسية، وقع الأول في تقاطع بين الشارع الرئيسي «الحبيب بورقيبة» وشارع «شارل ديغول»، فيما وقع الثاني بالقرب من إدارة الشرطة العدلية بمنطقة «القرجاني».
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد التفجير بأيام أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن التونسية له، ينتمي للتنظيم.
ووصفت الحكومة التونسية الحادثة بـ«عملية إرهابية جبانة وفاشلة وتهدف إلى إرباك التونسيين والاقتصاد التونسي».

تونس
القضاء التونسي
مكافحة الإرهاب
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