اليمن: «الحوثي» لم يبد أي رغبة جادة لتحقيق سلام حقيقي

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية حرصها على استعادة الأمن والاستقرار والتخفيف من معاناة المدنيين ودعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي، موضحةً أن الحوثيين لم يبدوا أي رغبة جادة لتحقيق سلام حقيقي. وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تطورات الوضع اليمني وجهود إحلال السلام في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأعرب ابن مبارك عن حرص الحكومة اليمنية على استعادة الأمن والاستقرار والتخفيف من معاناة اليمنيين ودعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

وأكد على ترحيب حكومته بكافة الجهود الإقليمية والأممية المبذولة لوقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لبدء عملية سياسية تهدف لتحقيق السلام في اليمن.