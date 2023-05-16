لبنان.. الشغور الرئاسي يعقّد المشهد السياسي

عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

حذر نواب في البرلمان اللبناني من زيادة التعقيد بالمشهد السياسي الداخلي بسبب تعنت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية والقوى الموالية لها في التوافق حول انتخابات رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب منذ العام الماضي، معتبرين أن الشغور الرئاسي قد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية.

وقال عضو مجلس النواب اللبناني، غياث يزبك، إنه ليس هناك أي سلطة بإمكانها حل المجلس النيابي، فرئيس الجمهورية غير موجود، والحكومة لتصريف الأعمال وعاجزة عن إجراء الانتخابات البلدية فكيف لها أن تتصدى لإجراء انتخابات نيابية.

وأضاف يزبك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن السبيل الوحيد أن يستقيل نصف أعضاء المجلس ليصبح في حكم المنحل، وهذا الأمر غير متاح، إضافة إلى أن من شأن حصول ذلك أن يقضي على آخر معالم الدولة ويوقع البلاد في فوضى وقلاقل وفتن قد تنهي وجودها.

وأشار يزبك إلى أن الحل الثاني يتمثل في تراجع قوى خارجية عن خطفها الاستحقاق الرئاسي وتآمر ميليشيات «حزب الله» بتسهيل وصول رئيس للجمهورية يَقدر على إعادة لبنان إلى أسرته العربية وصداقاته الدولية ويحمل مشروعاً اقتصادياً للنهوض ويطرح معضلة سلاح «الحزب» على طاولة حوارٍ، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم هذا فإن الأمور ستبقى «فريسة التعقيد وسيبقى لبنان مخطوفاً».

من جهته، قال عضو مجلس النواب اللبناني رامي فنج، إنه إذا استمر فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، فإن البلاد ستستمر دون رئيس، كما كان الحال في مايو 2014، بحسب الدستور تنتقل صلاحيات ومهام الرئيس إلى مجلس الوزراء. وأضاف فنج، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في هذا السيناريو يتولى مجلس الوزراء مسؤوليات رئاسة الجمهورية مثل تعيين المسؤولين وإقالتهم وتوقيع الاتفاقيات الدولية وإصدار المراسيم، ومع ذلك لن يكون مجلس الوزراء قادراً على ممارسة الصلاحيات المخصصة للرئيس مثل تعيين رئيس الوزراء أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية. وأشار إلى أن «الأزمة السياسية المستمرة وضعت البلاد أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، واليوم لها كل مواصفات الدولة الفاشلة المنهارة وعاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية، بالإضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة، نحن ذاهبون إلى نوع من الوصاية الدولية مع أنها سقطت في العصر الحديث».