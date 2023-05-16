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الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر نسبة لجوء خلال العام الحالي

أرشيفية
17 مايو 2023 00:44

وارسو (وكالات)

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أفادت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، أمس، بأن الدخول غير النظامي إلى الدول الأعضاء زاد 30 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وأوضحت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البولندية وارسو مركزاً لها، في بيان، أن عدد الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، بلغ 80 ألفاً و700 شخص، مضيفاً أن الرقم المذكور يعد الأعلى منذ عام 2016. ولفت إلى دخول 42 ألفاً و165 شخصاً إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط.
وأشار البيان إلى أن عدد الوافدين إلى دول الاتحاد بطريقة غير نظامية عبر غربي البلقان، وصل إلى 22 ألفاً و546، وأن معظمهم سوريون وأفغان.

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اللجوء
فرونتكس
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