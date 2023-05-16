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السويد: لا نتوقع الانضمام لـ«الناتو» قريباً

السويد: لا نتوقع الانضمام لـ«الناتو» قريباً
17 مايو 2023 00:45

كوبنهاجن (وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أنه لا يتوقع التوصل لقرار بشأن ملف انضمام الدولة الإسكندنافية إلى حلف شمال الاطلسي «ناتو» في أي وقت قريب، في ظل استمرار عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا بعد. 
وقال كريسترسون لوكالة أنباء «تي تي» السويدية، أمس: «في الوقت الحالي، لا يجب أن نتوقع حدوث أي شيء بشأن هذه العملية، تنشغل تركيا في الوقت الحالي بالسياسة الداخلية». 
وأضاف كريسترسون: «من الواضح أن الوقت ينفد»، وذلك في إشارة إلى طموحات بلاده للانضمام إلى قمة «الناتو» المقررة في فيلنيوس في يوليو المقبل. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء السويدي، إنه لم يفقد الأمل بشأن موافقة أنقرة على طلب السويد بحلول ذلك الوقت.

السويد
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حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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