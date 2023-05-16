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تركيا: تصويت الإعادة بالخارج 20 مايو

تركيا: تصويت الإعادة بالخارج 20 مايو
17 مايو 2023 00:45

أنقرة (وكالات) 

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أعلنت وزارة الخارجية التركية أمس، أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سينطلق في الخارج يوم 20 مايو الجاري. وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «اعتباراً من 20 مايو ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة في 167 مركزاً». 
وأشارت إلى أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20 و28 مايو الجاري. 
ولفتت إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج سيتمكنون من معرفة تاريخ وعناوين عملية التصويت على موقع الهيئة العليا للانتخابات. 
وشهدت تركيا يوم الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية وحقق «تحالف الجمهور» بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة 28 مايو داخل البلاد.

تركيا
الانتخابات التركية
انتخابات الرئاسة التركية
وزارة الخارجية التركية
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