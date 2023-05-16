مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمار

دكا (وكالات)

أفاد متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، أمس، أن إعصار موكا أودى بحياة ما لا يقل عن 400 شخص بولاية راخين، كما تسبب في أضرار واسعة بالولاية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة راماناثان بالاكريشنان: «إنه كابوس بحق». ويعد «موكا» أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد أثر بصورة خاصة على ولاية راخين بالساحل الغربي، حيث تقيم أقلية الروهينجا المسلمة الذين يتعرضون للاضطهاد. وأضاف بالاكريشنان، أن الإعصار ضرب أفقر المناطق بالبلاد، التي كانت تضررت بالفعل بسبب جائحة «كورونا» والصراع الداخلي والمشاكل الاقتصادية.