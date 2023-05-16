مبادرة سلام أفريقية لإنهاء أزمة أوكرانيا

كيب تاون (وكالات)

يعتزم 6 قادة أفارقة السفر إلى روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت ممكن» للمساعدة في إيجاد حلّ للنزاع بين البلدَين، على ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أمس.

وقال رامابوزا لصحفيين في مدينة الكاب، إن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي «وافقا على استقبال البعثة وقادة الدول الأفريقية» في موسكو كما كييف.

ولفت الرئيس الجنوب أفريقي إلى أنه أجرى «اتصالات منفصلة» مع كلّ من بوتين وزيلينسكي نهاية الأسبوع الماضي، قدّم خلالها مبادرة صاغتها زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا.

وأضاف: «اتفقت مع الرئيسَين بوتين وزيلينسكي على بدء الاستعدادات للتعامل مع رؤساء الدول الأفريقية».

وتابع خلال مؤتمر صحفي في الكاب خلال زيارة دولة أجراها رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ «نأمل بأن نجري محادثات مكثّفة».

وأشار إلى أنه تمّ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأفريقي بالمبادرة ورحبوا بها.

ولم يقدّم رامابوزا جدولاً زمنياً محدداً للزيارة أو أي تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول، إن النزاع في أوكرانيا له تداعيات «مدمّرة»، وإن القارة الأفريقية «تعاني كثيراً هي أيضاً» بسببه.

وتعاني الدول الأفريقية من ارتفاع حادّ في أسعار الحبوب ومن تأثير ذلك على التجارة العالمية.

وجاء إعلان رامابوزا غداة تصريحه بأن جنوب أفريقيا تتعرض لـ «ضغوط ضخمة» للانحياز في النزاع، في أعقاب اتهامات أميركية بأن بريتوريا زودت موسكو بالأسلحة، وهي خطوة من شأنها أن تكسر حيادها المعلن، وهو اتهام نفته جنوب أفريقيا.

في السياق، رحبت الخارجية الأميركية بالدور الصيني في تسوية النزاع في أوكرانيا، وذلك على خلفية توجه المبعوث الصيني الخاص إلى موسكو وكييف وبعض العواصم الأوروبية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، أمس: «من المهم أن تسمع الصين من شركائنا الأوكرانيين بشكل مباشر،

لدى الصين دور في الدعم الدبلوماسي للحل الذي يتماشى مع مبادئ السيادة ووحدة الأراضي».

ميدانياً، أكدت أوكرانيا، أمس، أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما واصلت قوات من موسكو التقدم في المدينة نفسها.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على «تلغرام»: «في الأيام الأخيرة، حررت قواتنا حوالي 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب ضواحي باخموت، في حين تتقدم القوات البروسية في باخموت نفسها».

في السياق، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أمس، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ18 صاروخاً على أوكرانيا ليلاً، من بينها 6 صواريخ من طراز «كينزال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى ست طائرات مسيرة.

وأضاف زالوجني أن الصواريخ تم إطلاقها من طائرات مقاتلة من طراز «ميج 31- كيه» وسفن حربية روسية في البحر الأسود.