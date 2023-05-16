لندن تريد بناء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

أشارت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "اف-16"، وذلك إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

وأشار بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إلى أن الرجلين اتّفقا في الاجتماع، الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في إيسلندا، على "العمل معاً من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية (...) بدءاً بالتدريب ووصولاً إلى تسليم مقاتلات أف-16".

أشار بيان رئاسة الوزراء إلى أن سوناك "جدّد التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن رئيسي الوزراء "اتّفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية".

واستقبل سوناك، الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهّد بتزويد أوكرانيا قريبا بصواريخ للدفاع الجوي ومسيّرات هجومية.

وطلب زيلينسكي، مراراً، من الدول الداعمة لبلاده تزويدها بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى ودبابات قتالية متطورة.

تعتبر بريطانيا من أكبر الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة. وأصبحت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أول دولة تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى بعد أن أعلن وزير الدفاع البريطاني إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.