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الكرملين: نحتاج لإجابات على مطالبنا بشأن تمديد اتفاقية الحبوب

الكرملين: نحتاج لإجابات على مطالبنا بشأن تمديد اتفاقية الحبوب
17 مايو 2023 00:44

موسكو (وكالات)

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أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن لدى روسيا الكثير من الأسئلة التي لم تتلق إجابات عليها، قبل انتهاء فترة العمل باتفاق يتيح لأوكرانيا تصدير إنتاجها من الحبوب عبر البحر الأسود. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو: «إن التواصل جار مع كافة الأطراف المعنية لتحديد مصير اتفاق نقل وتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود»، مضيفاً أن قرار تمديد العمل بصفقة الحبوب التي ينتهي سريانها الخميس لم يصدر بعد.وأكد: «عندما نتخذ القرار المناسب سنبلغكم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله».
وأضاف بيسكوف أن الاتصالات بين جميع الأطراف المعنية في صفقة الحبوب «مستمرة»، وأن عدداً من الأسئلة حول القضايا المتعلقة بتنفيذ المطالب الروسية من الصفقة «لا تزال قيد البحث».
وكانت موسكو قالت أكثر من مرة، إنه لا يتم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن التمديد، مع اقتراب موعد انتهاء سريان الاتفاق في 18 مايو الجاري. وتقول موسكو إن العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب أزمة أوكرانيا العام الماضي تعيق تصدير السلع الزراعية الروسية.  
وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لقيادة الجهود الدولية لضمان إبحار السفن الروسية مجدداً بدون عوائق. وتعد أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، ويعني عدم تمديد الاتفاق أن أسطول البحر الأسود الروسي سيعطل الصادرات.

الحبوب
صادرات الحبوب
الكرملين
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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