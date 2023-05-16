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موفد صيني يزور كييف للتوسط في أزمة أوكرانيا

جندي أوكراني يطلق قذيفة
16 مايو 2023 21:36

أعلن، اليوم الثلاثاء، في كييف أن موفداً صينياً رفيعاً سيوزر العاصمة الأوكرانية في محاولة للتوسط في الأزمة الحالية.
سيبحث لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا والسفير الصيني السابق لدى موسكو "تسوية سياسية" للأزمة الحالية.
وسيزور أيضاً روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا.
وقال مصدر حكومي أوكراني، رداً على أسئلة صحفيين، إن المبعوث الصيني سيلتقي في كييف وزير الخارجية ومسؤولين آخرين كبار.
كانت الصين عرضت خطة سلام تتألف من 12 بنداً لحل الأزمة الحالية.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ، موسكو وأجرى محادثات مطولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ولاحقاً، أجرى شي مكالمة مع الرئيس الأوكراني هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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