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بدء بناء أكبر محطة طاقة كهروضوئية عائمة في ألمانيا

أرشيفية
16 مايو 2023 21:31

قطعت منطقة لوساتيا شرقي ألمانيا شوطاً جديداً في سعيها إلى التحول من الاعتماد على الفحم البني إلى مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك مع البدء الرسمي اليوم الثلاثاء في بناء محطة طاقة شمسية عائمة في بحر البلطيق الاصطناعي في مدينة كوتبوس بمنطقة التعدين السابقة.
وتبلغ مساحة المحطة 16 هكتاراً أي ما يعادل نحو 22 ملعب كرة قدم لتكون بذلك أكبر محطة طاقة كهروضوئية عائمة في ألمانيا وواحدة من أكبر المحطات العائمة في أوروبا وفقاً لما صرحت به شركة ليج مشغلة المحطة وشركة "إي بي نيو إنرجيز" التي تتولى تطوير المشروع.
ومن المنتظر تشغيل المحطة في النصف الثاني من عام 2024.
ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 29 ألف ميجاواط/ساعة من الكهرباء في العام وهو ما يكفي- وفقاً لشركتي ليج و"إي بي نيو إنرجيز"- لإمداد 8250 أسرة بالكهرباء.

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المصدر: وكالات
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