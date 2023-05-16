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الجيش السوداني: نحكم السيطرة على أنحاء البلاد

من السودان
16 مايو 2023 21:08

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله، أن الوضع من الناحية العملياتية في كل مناطق السودان لصالح الجيش، الذي «يحكم السيطرة على أنحاء البلاد».
وقال عبد الله في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»: «فيما يخص الوضع في الخرطوم، فإن قوات الدعم السريع فشلوا في تحقيق هدفهم الاستراتيجي منذ اليوم الأول».
وأضاف: «قوات الدعم السريع فقدوا جميع مقراتهم عدا معسكرين فقط، وتكبدوا خسائر ضخمة نتيجة هجومهم على المواقع العسكرية وصدها».
وأوضح عبدالله: «هنالك تعقيدات أدت إلى طول أمد الصراع، وهو لجوء الدعم السريع إلى الأحياء السكنية وتمركزهم وسط المواطنين، وهذا يقيد العمليات بالنسبة للجيش».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الجيش السوداني
الدعم السريع
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