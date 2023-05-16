رئيس وزراء الهند يزور اليابان وأستراليا

يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة كل من اليابان وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا خلال الفترة من 19 وحتى 24 مايو الجاري، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

ويقوم مودي بزيارة مدينة هيروشيما اليابانية من 19 و21 من الشهر الجاري لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقاً لوكالة "برس تراست أوف انديا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن رئيس الوزراء سيتحدث في جلسات مجموعة السبع مع الدول الشريكة بشأن موضوعات مثل السلام والاستقرار والازدهار لكوكب مستدام فضلاً عن الغذاء والأسمدة وأمن الطاقة.