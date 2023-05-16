الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونان.. عائلات ضحايا حادث قطار يقاضون رئيس الوزراء

اليونان.. عائلات ضحايا حادث قطار يقاضون رئيس الوزراء
16 مايو 2023 20:07

رفعت عائلات ضحايا حادث القطار، الذي أوقع 57 قتيلاً في 28 فبراير الماضي، في اليونان شكوى قضائية، اليوم الثلاثاء، ضد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما أعلن ممثل عن رابطة الضحايا لموقع «لاريسانت».
وقال خريستوس كونستانتينيدس، الذي فقد زوجته في أسوأ كارثة سكك حديد تشهدها اليونان، أمام محكمة لاريسا، المدينة القريبة من موقع الحادث، في تصريح نشره موقع «لاريسانت»، «إنه يوم مهم، أكثر أهمية من انتخابات الأحد (...) هذه الشكوى تستهدف 16 شخصاً منتخبين ومعينين» بينهم رئيس الحكومة ووزراء ووزراء سابقون.
وقع الحادث لدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب بعد استخدامهما باتجاه معاكس السكة نفسها لمسافة كيلومترات من دون أن يتنبّه أي من المعنيين لذلك. كانت غالبية الضحايا من طلاب الجامعات العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة.
وتسببت الكارثة بغضب شعبي عارم وأطلقت موجة احتجاجات تخلل بعضها مواجهات مع قوات الأمن.
واستقال وزير المواصلات بعد الكارثة، فيما وجهت التهمة رسمياً إلى مسؤول المحطة عند وقوع الحادث وثلاثة مسؤولين آخرين في السكك الحديد، وهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
من المقرر أن تجري اليونان في 21 مايو الجاري، انتخابات عامة تعد الأكثر تقارباً منذ نحو عقد، ويتوقع أن تظللها تبعات حادثة القطار الدامية.
وتعهد ميتسوتاكيس بإجراء إصلاح شامل لشبكة السكك الحديد وتركيب أجهزة سلامة إلكترونية بحلول نهاية سبتمبر في حال أعيد انتخابه.
يشار إلى أنه وحده البرلمان يمكنه التحقيق بشأن رئيس الوزراء والوزراء.

أخبار ذات صلة
أردوغان: عهد جديد في العلاقات بين أنقرة وأثينا
«ايدج» تعرض حلولها في اليونان
المصدر: وكالات
اليونان
حادث قطار
محاكمة
آخر الأخبار
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
اليوم 13:23
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
الرياضي
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
اليوم 13:22
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©