العثور على ضحيتين جديدتين لثوران بركان بومبي

أعلن مسؤولون إيطاليون، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على اثنين من الهياكل العظمية الجديدة في موقع بومبي الأثري، وكانا ضحيتين للزلزال الذي صاحب ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 ميلادية.

ويعتقد باحثون أن ما عثروا عليه تحت أنقاض أحد المباني هي رفات لرجلين عمرهما 55 عاما. وقال خبراء، إن الرجلين لقيا حتفهما بسبب «صدمات متعددة» بعد انهيار أجزاء من المبنى. وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجويليانو في بيان، إن اكتشاف الهيكلين العظميين يظهر «أنه لا يزال هناك الكثير ليتم اكتشافه بشأن الثوران المروع في عام 79 بعد الميلاد».

من جانبه، قال جابريل زوشتريجل، المدير الألماني للموقع الأثري، إن «أساليب الحفر الحديثة تساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل الجحيم الذي دمر مدينة بومبي بالكامل في يومين وقتل الكثير من السكان».