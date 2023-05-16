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وفد من قادة أفارقة يزور روسيا وأوكرانيا ضمن وساطة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
16 مايو 2023 18:51

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم الثلاثاء، أن ستّة زعماء أفارقة يعتزمون زيارة روسيا وأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن" للمساعدة في إيجاد حلّ للأزمة الحالية.
وقال رامابوزا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "وافقا على استقبال البعثة ورؤساء الدول الأفريقية في كل من موسكو وكييف".
وأوضح أنه أجرى "مكالمات هاتفية منفصلة" مع بوتين وزيلينسكي خلال نهاية الأسبوع، قدم خلالها مبادرة صاغتها زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا.

  • رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا
    رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا

وأضاف رامابوزا "اتفقت مع كل من الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي على بدء الاستعدادات للتعامل مع رؤساء الدول الأفريقية".
وتابع، في مؤتمر صحافي في كيب تاون خلال زيارة دولة لرئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، "نأمل أن نجري نقاشات مكثّفة".
وكشف أنه تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأفريقي على المبادرة التي رحبوا بها.
لم يذكر سيريل رامابوزا جدولا زمنيا محددا للزيارة أو تفاصيل أخرى، واكتفى بالقول إن النزاع "مدمر" وأفريقيا "تعاني أيضا كثيرا" جراءه. 

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المصدر: وكالات
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