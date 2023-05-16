الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مظاهرات في السنغال تزامناً مع محاكمة المعارض سونكو

مظاهرات في السنغال
16 مايو 2023 18:12

أُرجئت إلى 23 مايو الجاري، محاكمة المعارض السنغالي عثمان سونكو، المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024، بعدما افتُتحت لفترة وجيزة، اليوم الثلاثاء، بغيابه في العاصمة دكار، وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وقعت اشتباكات بين شبان مؤيدين لسونكو وقوات الأمن ترافقت مع أعمال نهب، خصوصاً في مدينة "زيغينشور" (جنوب) التي تعدّ معقلاً لسونكو، وفي منطقة دكار. وأفادت السلطات عن ثلاث وفيات، من دون ربطهم مباشرة بالاشتباكات، لكنّها أشارت إلى سياق يفضي في نظرها إلى العنف.
كان يفترض أن يمثل سونكو رئيس حزب "باستيف لي باتريوت"، الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية عام 2019، أمام محكمة جنائية في دكار اليوم للرد على اتهامات بالاعتداء على امرأة والتهديد بالقتل ضدّ موظّفة في صالون تجميل في العاصمة.
ولطالما أنكر هذه الاتهامات.
ومثلت أدجي سار، الشابة العشرينية التي وجّهت التهم إليه، مع نديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل في دكار حيث وقع الحادث المفترض.
وقالت، قبل افتتاح جلسة الاستماع، "أنا في حالة جيدة. لديّ ثقة. سنفوز. إنه أمر مخزٍ أنه بعد انتظار عامين للمحاكمة، هرب (سونكو)".
وأعلن سونكو أنه لن يستجيب لاستدعاءات القضاء بعدما حكم عليه، في مايو الجاري، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير ضد وزير. وهذا الحكم وحده قد يحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وقد يتم توقيف عثمان سونكو إذا تمسك برفضه المثول أمام القضاة.

أخبار ذات صلة
مظاهرات في باكستان بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق
الآلاف يتظاهرون في بوركينا فاسو ضد زعزعة الاستقرار
المصدر: آ ف ب
السنغال
مظاهرات
آخر الأخبار
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
اليوم 13:23
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
الرياضي
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
اليوم 13:22
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©