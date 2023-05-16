الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

60 قتيلاً في ميانمار بعد إعصار موكا

60 قتيلاً في ميانمار بعد إعصار موكا
16 مايو 2023 17:56

أودى إعصار موكا بحياة 60 شخصاً على الأقل في ميانمار، حسبما أفاد مسؤولون محلّيون ووسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بينما حاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.
ووصل موكا إلى اليابسة، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومتراً في الساعة بين سيتوي في بورما كوكس بازار في بنغلادش، حيث أقيمت مخيّمات لنازحي الروهينغا.
وقُتل 24 قروياً في خونغ دوكي كار و17 في بو ما قرب سيتوي، حسبما أفاد مسؤولون محليون وسكان.
وقال كارلو المسؤول في قرية بو ما «سيكون هناك المزيد من الوفيات لأنّ أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين».
وأفاد التلفزيون الحكومي «ام ار تي في» الثلاثاء بأنّ 13 شخصاً قُتلوا في انهيار دير في بلدة راثيداونغ شمال سيتوي، كما لقيت امرأة حتفها في بلدة مجاورة في انهيار مبنى.
وموكا أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد دمّرت قرى ومخيّمات الروهينغا، كما أسقطت أشجاراً وأعمدة كهرباء ودمّرت قوارب الصيد.

 

أخبار ذات صلة
مقتل 400 شخص بإعصار موكا في ميانمار
81 قتيلاً في ميانمار جراء إعصار موكا
المصدر: وكالات
ميانمار
إعصار
آخر الأخبار
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
تعديل موعد «الجولة الأخيرة» لـ «دوري الأولى»
اليوم 13:23
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
الرياضي
«عمومية الشطرنج» تفتح ملف أولمبياد 2028
اليوم 13:22
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©