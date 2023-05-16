60 قتيلاً في ميانمار بعد إعصار موكا

أودى إعصار موكا بحياة 60 شخصاً على الأقل في ميانمار، حسبما أفاد مسؤولون محلّيون ووسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بينما حاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.

ووصل موكا إلى اليابسة، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومتراً في الساعة بين سيتوي في بورما كوكس بازار في بنغلادش، حيث أقيمت مخيّمات لنازحي الروهينغا.

وقُتل 24 قروياً في خونغ دوكي كار و17 في بو ما قرب سيتوي، حسبما أفاد مسؤولون محليون وسكان.

وقال كارلو المسؤول في قرية بو ما «سيكون هناك المزيد من الوفيات لأنّ أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين».

وأفاد التلفزيون الحكومي «ام ار تي في» الثلاثاء بأنّ 13 شخصاً قُتلوا في انهيار دير في بلدة راثيداونغ شمال سيتوي، كما لقيت امرأة حتفها في بلدة مجاورة في انهيار مبنى.

وموكا أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد دمّرت قرى ومخيّمات الروهينغا، كما أسقطت أشجاراً وأعمدة كهرباء ودمّرت قوارب الصيد.