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«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن تطبيقات الرعاية الصحية

رسم تخطيط القلب
16 مايو 2023 17:46

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استشارات الرعاية الصحية العامة.
وقالت المنظمة إن البيانات، التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى قرارات، قد تتسم بالتحيز أو يساء استخدامها. وذكرت المنظمة أنها متحمسة لإمكانات الذكاء الاصطناعي ولكن لديها مخاوف حول كيفية استخدامه لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية بصفته أداة لدعم اتخاذ القرار ولتحسين الرعاية التشخيصية.
وأوضحت المنظمة، في بيان، إن البيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي قد تكون متحيزة وتعطي معلومات مضللة أو غير دقيقة ويمكن إساءة استخدام النماذج لتوليد معلومات مغلوطة.
وأضافت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، أنه «من الضروري» أن نقيّم مخاطر استخدام أدوات لنماذج لغوية كبيرة، مثل تشات (جي.بي.تي.)، لحماية وتعزيز الرعاية البشرية والحفاظ على الصحة العامة.
يأتي تحذير المنظمة في الوقت الذي يزيد فيه الإقبال على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يسلط الضوء على تقنية قد تغير طريقة عمل الشركات والمجتمع.

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المصدر: رويترز
منظمة الصحة العالمية
تطبيقات
الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
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