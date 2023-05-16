رحيل المخرج السوري هشام شربتجي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

توفي اليوم المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة أسس فيها مدرسة بارزة في فن الكوميديا، تعاون خلالها مع نخبة من أبرز الممثلين الكوميديين، منهم دريد لحام وياسر العظمة.

وكان شربتجي قد تعرض لجلطة دماغية قبل حوالي عامين، وفارق الحياة في أحد مستشفيات دمشق بعد تراجع حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

ويُعتبر شربتجي من أبرز المخرجين المؤثرين في مسيرة الدراما السورية وأحد أهم مؤسسيها، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، ثم سافر إلى ألمانيا وتابع دراسته الفنية هناك، قبل أن يعود إلى سوريا ويتابع ما أسسه الجيل الأول من المخرجين السوريين الأوائل.

كان له بصمة مميزة عبر إخراجه مسلسلات كوميدية حفرت في الذاكرة، ولاقت رواجاً عربياً واسعاً، وتميزت بملامستها لهموم الناس واستعرضت العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، أبرزها سلسلة المسلسل الشهير «مرايا» مع الممثل ياسر العظمة.

تولى شربتجي، خلال مسيرته الفنية الطويلة، إخراج أكثر من 41 مسلسلاً، منها: «عيلة خمس نجوم»، «يوميات مدير عام»، «بقعة ضوء»، «يوميات جميل وهناء»، «أيامنا الحلوة»، «مدير بالصدفة»، «أقارب وثعالب» و«أزمة عائلية». كما أخرج الجزء الـ16 من سلسلة المسلسل السعودي الشهير «طاش ما طاش» عام 2009.

فضلاً عن الإخراج، فقد خاص شربتجي تجربة التأليف في مسلسل «البناء 22» عام 1990، وفيلم «البحث عن الهوية» عام 1997.