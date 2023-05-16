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الحكومة اليابانية ترفع أسعار الكهرباء المنزلية

الحكومة اليابانية ترفع أسعار الكهرباء المنزلية
16 مايو 2023 17:26

 صادقت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء على خطط شركات الكهرباء السبع الرئيسية في اليابان لرفع أسعار الكهرباء بالنسبة للأسر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وتتراوح الارتفاعات المخطط لها من نحو 15 % إلى 40 % في المتوسط، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الزيادات في أسعار الكهرباء في الأول من  يونيو المقبل بعد منح التراخيص من قبل وزارة الصناعة.

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ووافقت الحكومة، في اجتماع للوزراء المعنيين اليوم الثلاثاء، على معايير الفحص الخاصة بأحجام الزيادات في أسعار الكهرباء، التي جمعتها وزارة الصناعة في أواخر الشهر الماضي. وستقوم شركات الكهرباء السبع الرئيسية في اليابان، ومنها شركة "طوكيو إليكتريك باور" للطاقة الكهربائية، التي تقدمت بطلبات لرفع أسعار كهرباء المنازل، بإعادة تقديم طلباتها للامتثال لمعايير الفحص المعتمدة.

المصدر: د ب أ
اليابان
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